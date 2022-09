Bij een aanrijding met een boom in Zwolle is een automobilist gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de Nipkowstraat. De man is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

In een flauwe bocht ging het mis. De automobilist reed in de bocht door een onbekende oorzaak rechtdoor tegen de boom op. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de botsing is onduidelijk. Het ongeval werd tegen 6.30 uur gemeld bij de hulpdiensten. De auto werd bij de botsing flink toegetakeld. Het voertuig is afgesleept door een berger.