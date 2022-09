De politie oost Nederland vatte woensdagochtend in korte tijd drie hardrijders in de kraag op de route Zwolle-Steenwijk. De drie reden in een rijtje fors boven de toegestane snelheid.

Op de A28/A32 Zwolle-Steenwijk kreeg de politie drie auto's in het vizier die in een rijtje dik boven de toegestane snelheid van 100 kilometer per uur reden. Twee mannelijke bestuurders konden ter plekke hun rijbewijs inleveren. Een derde vrouwelijke bestuurder werd geklokt op 140 kilometer per uur maar verliet daarna de snelweg. Zij zal op basis van haar kenteken alsnog post van CJIB (Centraal Justitieel incassobureau) kunnen verwachten. Hoewel de drie personen in een rijtje reden, kenden zij elkaar niet. De officier van justitie buigt zich nu over de eventuele teruggave van het rijbewijs en de hoogte van de boete. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle