Rob Dillmann vertrekt bij Isala. Hij treedt per 1 maart terug als bestuursvoorzitter van het Zwolse ziekenhuis. Zijn vertrek biedt Dillmann de ruimte meer balans aan te brengen tussen werk en privé, zo laat Isala weten.

Dillmann heeft achttien jaar ervaring als ziekenhuisbestuurder, waarvan bijna negen jaar bij Isala. Onder zijn leiding is Isala uitgegroeid tot 'een toonaangevend ziekenhuis op het gebied van digitalisering van zorg' en heeft Isala in Meppel het eerste gasloze ziekenhuis van Nederland in gebruik genomen.

Dillmann blijft tot 1 maart 2023 fungeren als bestuursvoorzitter van het Zwolse ziekenhuis. De Raad van Toezicht is inmiddels gestart met een open procedure voor een nieuwe voorzitter, zodat de 'continuïteit van bestuur gewaarborgd is voor deze belangrijke positie', aldus Isala.