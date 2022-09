De 53-jarige Hero D. uit Harderwijk is vrijgesproken voor betrokkenheid bij een ondergrondse wapenopslag in Zwolle. In de begraven tonnetjes, waarvoor Michel 'De Gier' B. eerder is veroordeeld tot zes jaar cel, werd DNA van de Harderwijker gevonden.

De wapenvoorraad werd in september 2020 bij toeval ontdekt door een passant met een metaaldetector. Uiteindelijk wist de politie op landgoed Schellerberg bij Zwolle vijf tonnetjes op te graven. Daarin zaten meerdere vuurwapens, munitie, granaten en contant geld. De opslag was van Michel B., oordeelde de rechtbank eerder dit jaar. Hij is veroordeeld tot zes jaar cel. Justitie wilde hem ook vervolgen voor de moord op Henk Wolters. Die Zwollenaar, die zelf de hoofdrol speelde in een groot onderzoek naar wapenhandel in en rond Zwolle, werd op Oudejaarsavond 2019 doodgeschoten. Het vermoedelijke moordwapen dook op in de ondergrondse wapenopslag van B., alias De Gier. Op de wapens zaten ook DNA-sporen van anderen. Onder hen Hero D. uit Harderwijk. Hij zat in het verleden een jarenlange celstraf uit voor een ander 'wapendepot' in Zwolle. Toch zijn er volgens justitie te weinig bewijsstukken om D. keihard te linken aan de ondergrondse wapenopslag op landgoed Schellerberg. De officier van justitie verzocht twee weken geleden in een korte zitting om vrijspraak. De rechtbank in Zwolle gaat mee met dat verzoek.