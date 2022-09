Het automaatrijbewijs wordt steeds populairder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het gaat dan om een rijbewijs waarmee de houder alleen in een auto met een automatische versnellingsbak mag rijden en dus niet in een schakelauto.

Sinds 2016 is het aantal rijexamens voor een automaatrijbewijs bijna verdrievoudigd. Dit jaar zijn dat er al 6226 uitgegeven, in 2016 waren dat 2310. "Dat komt doordat er steeds meer automaten op de weg komen", zegt Nanda Troost, woordvoerder van het CBR. "We gaan immers langzaam maar zeker steeds meer elektrisch rijden en die auto's zijn allemaal voorzien van automatische besturing."

Ook rijinstructeur Cees Ravensbergen van Autorijschool Aa-Landen in Zwolle ziet deze ontwikkeling. "We zien steeds meer leerlingen die een automaatrijbewijs willen", zegt hij. "We willen er zelf ook naartoe. We zien dat leerlingen zitten te stumperen met dat schakelen en als ze het eenmaal onder de knie hebben, merken we dat de combinatie van auto bedienen en verkeer te veel is."

Volgens Ravensbergen hebben leerlingen veel meer aandacht voor het verkeer als ze in een automaat rijden, dan wanneer ze in een schakelauto rijden. Daarnaast is er nog een reden dat de populariteit voor het automaatrijbewijs stijgt. "Mensen met ADHD of mensen die op het autismespectrum zitten, kiezen ook vaker voor de automaat", aldus Ravensbergen.

Tussen het slagingspercentage voor het eerste examen voor automaat of schakelauto zit een behoorlijk verschil. Van de kandidaten die opgaan voor het 'schakelrijbewijs' slaagt ruim 52 procent de eerste keer, waar dat percentage bij de automaatrijbewijzen op 38 procent ligt.

Volgens Ravensbergen kan dat komen omdat veel leerlingen die de eerste keer voor het schakelrijbewijs zakken,overstappen op een automaatrijbewijs. "Mensen die in een keer voor het automaatrijbewijs kiezen, slagen vaker de eerste keer", aldus Ravensbergen.

Rijschoolhouder Alan Gorges van Just Do It in Apeldoorn zegt het percentage te herkennen. "Ik geef al vijf jaar les en heb nog maar drie of vier keer meegemaakt dat een leerling in een keer het automaatrijbewijs gehaald heeft." Hij zegt dat het komt door concentratieproblemen. "Ze hoeven alleen maar te gassen en te remmen en zijn niet continu bezig met de auto. Daardoor zijn ze sneller afgeleid." Gorges geeft aan zijn leerlingen het automaatrijbewijs af te raden.

Het CBR geeft aan niet met zekerheid te kunnen zeggen waardoor het verschil in slagingspercentage komt. Troost: "Het kan eraan liggen dat mensen geschakeld rijden te ingewikkeld vinden en dan denken dat automaat rijden makkelijker is."