Wat vind jij als jongere in Zwolle-Zuid belangrijk? Met welke onderwerpen houd jij je bezig? Samen met een kunstenaar kun je vanaf komende vrijdag zes avonden werken aan een kunstwerk dat gebaseerd is op een thema dat jij belangrijk vindt.

Cultuur in de Wijk, een samenwerking van kunstenaars en jongerenwerk, is een gratis project voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar uit Zwolle-Zuid. Maar ook jongeren uit andere Zwolse wijken of uit de regio zijn welkom om mee te doen. De eerste bijeenkomst is vrijdag 30 september in jongerencentrum ReZet, Van der Heydenstraat 10. Aanmelden is niet nodig.

Projectleider Jolan van de Waeter: "We dagen jongeren uit om nieuwsgierig te zijn: wat betekent dit thema voor mij? Wat kan ik met verschillende materialen of theatrale vormen/elementen? We stimuleren hen om volop te gaan experimenteren en te ontdekken hoe ze zich kunnen uiten via kunst."

De jongeren werken samen met diverse kunstenaars van 19.00 tot circa 21.30 uur aan het kunstwerk op de vrijdagen 30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober. De slotavond is op 4 november. Dan wordt het community-art-workgepresenteerd aan het publiek. Daarvoor wordt onder meer de hele wijk uitgenodigd.