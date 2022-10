Game Mania vertrekt uit de Diezerstraat in Zwolle. De winkel, met vooral games en spelconsoles in het assortiment, staat te huur.

Het pand in de Diezerstraat 85 staat sinds 19 september te huur op de zakelijke Funda. Geïnteresseerden moeten jaarlijks 39.500 euro exclusief btw betalen om de zaak van 90 vierkante meter te huren. "Het klopt dat de huurovereenkomst werd stopgezet", laat Game Mania aan indebuurt Zwolle weten.

Een definitief vertrek hoeft het overigens niet te worden. Game Mania kijkt naar andere geschikte plekken. "We zijn volop bezig met het onderzoeken van alternatieve pistes en kijken ook actief naar mogelijke andere locaties in Zwolle. De uitkomst zal uitwijzen welke richting dat uit gaat."

Na Zwolle is de dichtstbijzijnde vestiging van Game Mania in Apeldoorn. Daarna kun je in bijvoorbeeld Almere, Doetinchem, Arnhem en Groningen terecht.