112 buurtinitiatieven uit Zwolle maken zaterdag 24 september hun straat groen tijdens Burendag. Samen stoppen zij bijna 2000 vaste planten en ruim 15.000 bloembollen in de grond. Daarnaast leggen zij geveltuinen, boomperken, buurttuinen en buurtboomgaarden aan. Wethouder Monique Schuttenbeld gaat de bewoners van de Verenigingstraat in Assendorp een handje helpen met het aanleggen van boomperken.

In juni ondersteunde Groene Loper Zwolle 73 buurtinitiatieven met hun financiële aanvraag bij het Oranje Fonds, om tijdens burendag hun straat te vergroenen. Samen haalden zij ruim 25.000 euro aan landelijke financiering naar Zwolle.

Ook konden deze initiatieven via Groene Loper Zwolle stoeptuinplanten en biologische bloembollen aanschaffen. Deze 'groene oases' zorgen voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, bieden onderdak aan allerlei nuttige dieren en geven verkoeling tijdens hete zomerdagen. 'En niet onbelangrijk: de tuintjes vrolijken de hele buurt op', aldus Groene Loper Zwolle.

Burendag vindt jaarlijks op de vierde zaterdag van september plaats. De Groene Burendag met de stoeptuinenactie is één van de activiteiten die Groene Loper Zwolle organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Zwolle.