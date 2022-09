Een auto is vannacht in vlammen opgegaan aan de Porporastraat in Zwolle. Dat gebeurde rond drie uur. Het is nog onduidelijk of de brand is aangestoken.

De brand vond plaats op de parkeerplaats van het winkelcentrum in Holtenbroek. Het voertuig stond bij het stenen huisje (zie foto onder). De politie onderzoekt op dit moment de oorzaak van de brand en kan hier daarom nog niets over melden.