Paardenliefhebbers zijn morgen welkom bij Manege Zwolle. Het paardencentrum doet mee aan de landelijke Open Manegedag. Tussen 10.00 en 15.00 uur zijn de deuren geopend voor publiek.

Wie benieuwd is wat er allemaal komt kijken bij paardrijden of wil weten hoe het er op een manege aan toe gaat, kan de manege aan Haersterveerweg 1a bezoeken. Er zijn allerlei activiteiten. Zo kunnen bezoekers de lessen bekijken, zelf op een pony of paard stappen en een rondleiding krijgen over het bedrijf.

Manege Zwolle biedt paardrijlessen voor kinderen en volwassenen. De manege heeft een eigen opleidingssysteem, waarin de ruiter kennismaakt met 'alle aspecten van de paardensport'. Tijdens de Open Manegedag kunnen bezoekers daar op een laagdrempelige manier meer over te weten komen

De Open Manegedagen zijn een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), en vallen in de Nationale Sportweek. Dat is een initiatief van NOC*NSF om sporten en bewegen te promoten.