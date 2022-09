Een wielrenner is dinsdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een val in Zwolle. De man reed op de Kanaalweg in een groepje wielrenners toen hij met zijn voorwiel het achterwiel van zijn groepsgenoot raakte en viel.

Een medewerker van het Rode Kruis passeerde de groep toevallig en verleende eerste hulp tot de ambulance kwam. De wielrenner is met letsel aan het hoofd en schaafwonden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle