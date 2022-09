Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft Harm Oterdoom vandaag in Zwolle beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Oterdoom neemt de taken over van oud-bestuurslid Mark Tuit die wethouder is geworden van de gemeente Hoogeveen. Tuit was lid van de fractie Natuurterreinen.

Het nieuwe bestuurslid is een goede aanwinst voor WDODelta. Zo is Oterdoom ruim 35 jaar voorzitter en bosbouwkundige bij de Stichting Ubbinkbos in het noorden van Drenthe. De stichting beheert onder meer het NSW-landgoed Witterholt bij Assen en is actief lid van de Federatie Particulier Grondbezit.

Daarnaast heeft de inwoner van Lelystad 30 jaar voor verschillende nationale en internationale organisaties aan waterkwaliteit gewerkt.