Goed nieuws voor falafelfans. Op de plek van de Italiaanse zaak Casa in het centrum van Zwolle komt een gloednieuwe zaak. De restaurantketen FLFL opent binnenkort een vestiging in de Diezerstraat.

Eind mei maakten Amber en Sam van lunchroom en koffiebar Casa bekend dat ze na vier jaar stoppen met hun zaak in de Diezerstraat 117. Na turbulente (corona)jaren waren de eigenaren op zoek naar meer stabiliteit in hun leven. Een nieuwe eigenaar is inmiddels gevonden: restaurantketen FLFL.

Bij FLFL kun je vooral terecht voor falafel, oftewel gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten en/of tuinbonen. Op het menu vind je onder andere losse falafel, falafelsalade en wraps, gevuld met bijvoorbeeld falafel, groenten en hummus.

Steeds meer vestigingen

De keten breidt steeds meer uit in Nederland. Naast vestigingen in Groningen, Haarlem en Utrecht opende FLFL deze zomer ook locaties in Nijmegen en Arnhem. Een openingsdatum voor Zwolle is nog niet vastgesteld, laat Jesse Huisman van FLFL weten.