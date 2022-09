Loop langs het enige kasteel van Overijssel, langs slootjes en weiden én steek met een zelfbedieningspontje de Vecht over. Deze wandelparel neemt je mee op avontuur in Dalfsen. Dat ligt zo'n twintig minuten rijden van Zwolle.

Op twintig minuten rijden of treinen van Zwolle ligt Dalfsen. Bij het station vlak bij het centrum parkeer je gratis je auto of stap je uit de trein. Hier begint je wandelroute. Op het kaartje hieronder vind je een uitgestippelde wandelroute van 9,74 kilometer waarbij je een rondje maakt langs de uiterwaarden van de Vecht. De meeste wegen zijn onverhard, dus het is slim om (bij slecht weer) goede schoenen aan te trekken.

Houd in het begin van de route de rechterkant in de kanten, want in de verte zie je Kasteel Rechteren. Dit is het enige kasteel in de provincie Overijssel uit de middeleeuwen dat volledig bewaard is gebleven. Het kasteel is gebouwd in de veertiende eeuw en heeft ruim veertig kamers en zalen. Volgens een legende zou er zelfs een spookkamer aanwezig zijn. De kamer zou al eeuwen niet zijn geopend, omdat er een hondsdolle jager zou zijn opgesloten.

In het begin van de route loop je vooral langs weiden en slootjes, met knotwilgen en maisakkers, en uiteraard de Vecht aan je linkerkant. Als je geluk hebt, kun je ongeveer halverwege de route een groep koeien spotten. De beesten bevinden zich vlak bij het zelfsbedieningspontje. In het gebied komen ook veel ooievaars voor.

Halverwege de route kun je met een gratis zelfbedieningspont, die elektrisch is aangedreven, naar de overkant. Feitelijk steek je de Vecht over van Dalfsen naar Hessum, een buurtschap in Dalfsen. Let op: deze pont vaart van 12 april tot en met 2 november, elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. In de winter kun je dus geen gebruikmaken van de pont en is deze wandelroute dan ook niet volledig te lopen. Houd bij het gebruikmaken van het pontje ook rekening met scheepvaart.

Als je het pontje bent overgestoken, kun je nog even naar Pleisterplaats De Stokte lopen. Vanuit hier heb je een fraai uitzicht over de uiterwaarden van de Vecht. In de buurt bevindt zich ook Theetuin De Stokte, waar je even bij kan komen van de overtocht.

Terug naar Dalfsen

Na het pontje loop je via fietspaden en onverharde wegen terug richting Dalfsen. Bij het laatste gedeelte van de route loop je vlak langs de Vecht. Als je eenmaal bent aangekomen in Dalfsen, kun je na een wandeling van bijna 10 kilometer jezelf hier trakteren op een welverdiend drankje in het centrum van het dorp.