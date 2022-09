Zwolse raadsleden en jongeren kijken positief terug op de vierde editie van de Raadsafari. "Raadsleden zijn net mensen. Het is leuk om eens in gesprek te gaan met mensen die van alles voor mij bepalen, zei een van de jongeren na afloop tegen me", vertelt Linda Tiesma, organisator van de Raadsafari vanuit Impacter.

Jongeren gingen het gesprek aan met raadsleden over onderwerpen als eenzaamheid, kunst en cultuur, drugs en het vinden van een woning. Er waren volgens Impacter circa zestig mensen in de museumtuin van ANNO aanwezig. De Raadsafari is ontstaan om de kloof tussen jongeren en raadsleden te verkleinen. Tijdens de Raadsafari konden jongeren ook het eerste prototype van het nieuwe online jongerenplatform Blauwhaus testen. Die wens kwam bij de eerste editie van Raadsafari in 2021 naar voren. Jongeren wilden graag een onlineplatform om anderen te ontmoeten, hun mening te geven over belangrijke thema's en ideeën te delen. Blauwhaus wordt half november gelanceerd en is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. De gemeente en organisaties kunnen op het platform op ideeën reageren en aangeven of ze een jongere willen helpen een initiatief op te starten.