PEC Zwolle moet de eerstvolgende uitwedstrijd spelen zonder eigen supporters. Daarnaast krijgt de club 20.000 euro boete vanwege wangedrag van supporters tijdens het afgelopen seizoen.

Het gaat om misdragingen tijdens en rond de thuiswedstrijd tegen Feyenoord en in de uitduels met RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam. Zo werd er vuurwerk afgestoken, werden drinkbekers op het veld gegooid en werd de confrontatie gezocht met supporters van de tegenstander.

Tegen Sparta, op de avond dat PEC Zwolle degradeerde, werden ook stoeltjes vernield en op het veld gegooid en werden vernielingen gepleegd. Hiervoor moet de club een wedstrijd zonder uitpubliek spelen, waarschijnlijk het eerstkomende duel met FC Dordrecht.

Daarnaast kreeg de club een voorwaardelijke straf van het spelen van een wedstrijd zonder thuispubliek en hangt de club nog een voorwaardelijke straf van 15.000 euro boven het hoofd naar aanleiding van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Als de supporters opnieuw de mist in gaan, kan deze straf alsnog worden toegekend.

De club keurt wanordelijkheden in en om het stadion af, laat het weten op de eigen website. PEC Zwolle is tegen bovengenoemde straffen in beroep gegaan bij de KNVB vanwege een verschil in visie over de aanpak van dit gedrag. Dat beroep is afgewezen door de KNVB, waarbij ook is aangegeven dat een gang naar de tuchtrechter met grote mogelijkheid voor hogere straffen zou zorgen.

PEC Zwolle krijgt mogelijk nog meer straffen: op dit moment lopen er ook drie vooronderzoeken naar supportersgedragingen rondom de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch en de thuiswedstrijd tegen Jong PSV en Willem II.