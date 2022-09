De gemeente Zwolle geeft huishoudens die eerder dit jaar een eenmalige energietoeslag kregen van 800 euro, automatisch een extra energietoeslag van 500 euro. Inwoners die nog niets hebben ontvangen maar denken recht te hebben op deze toeslagen, kunnen tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen.

De mensen die na een aanvraag alsnog recht hebben op een energietoeslag, krijgen dan in één keer 1300 euro uitgekeerd. Het gaat daarbij om huishoudens met een laag inkomen (tot 130 procent van het sociaal minimum).

Voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder ligt de grens dan op een bruto-inkomen van ongeveer 1645 euro. Voor gehuwden op ongeveer 2280 euro.

De gemeente adviseert wel met klem om de energietoeslagen te reserveren voor de hogere jaarafrekening van de energieleverancier. Volgens de gemeente hebben 8400 inwoners de eenmalige energietoeslag aangevraagd.

Zwolle liep in maart ook al voorop met het toekennen van de eerste energietoeslag van 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen.

Wethouder kansengelijkheid Michiel van Willigen: "Steeds meer Zwollenaren hebben moeite om rond te komen door de stijgende energieprijzen. Als Rijk en als gemeente bieden we ondersteuning aan mensen die terecht een beroep op ons doen. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat ze in financiële problemen komen."

De gemeente Zwolle stuurt in oktober een brief naar inwoners die de extra energietoeslag van 500 euro automatisch krijgen. Zij krijgen de toeslag in oktober op hun rekening. Bij nieuwe aanvragen van de energietoeslag geldt het nieuwe, verhoogde bedrag van 1300 euro.

Inwoners kunnen een aanvraag indienen via www. zwolle.nl/energietoeslag. Ook is het mogelijk om een papieren formulier in te vullen dat bij de gemeente op te vragen is (bel hiervoor naar tel. 14038).