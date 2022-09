Vrijwilligers van SAR Nederland hervatten vandaag de zoektocht naar de vermiste Bennie Dijkslag (62) uit Zwolle. Dinsdag zochten ze vergeefs in de omgeving van het Westerveldse Bos, vandaag zoeken ze het dichter bij de woning van Dijkslag in Holtenbroek.

Bennie Dijkslag is sinds 29 augustus vermist. Zijn broer en zus vertelden eerder deze week aan de Stentor dat ze zich zorgen maken om hun 'jongen', zoals zus Elly hem liefkozend en steevast noemt. Bennie was wel vaker een of meerdere dagen 'de hort op', maar nu is hij wel erg lang weg. Omdat hij zonder geld, telefoon of pinpas is vertrokken, zijn de familieleden ongerust.

Dinsdagavond kamden vrijwilligers van Search and Rescue (SAR) Nederland het gebied bij het Westerveldse Bos uit. SAR is een vrijwilligersorganisatie met professionals van brandweer, politie en andere 'geüniformeerde' beroepen die vaak te hulp schiet bij vermissingen. Met drones, quads en speurhonden zochten ze urenlang maar vergeefs naar Bennie.

Vandaag hervatten ze hun zoektocht, maar richten ze zich meer op het gebied in de omgeving van de woning van Bennie. Hij woont samen met zijn broer Eddy Dijkslag in Holtenbroek. Ook in het gebied ten noorden van de wijk, rondom de Middelweg, zullen vrijwilligers gaan zoeken.

Vermoedelijk beginnen de vrijwilligers vandaag in de loop van de middag. Er worden opnieuw drones en honden ingezet. Vanwege de invallende duisternis was het zoeken met drones dinsdagavond iets na 20.00 uur niet meer mogelijk.

Broer Eddy en zus Elly gaven dinsdag aan dat ze nog altijd hopen op een teken van leven. De onzekerheid over wat er met Bennie is gebeurd, houdt hen dag en nacht bezig: "Het vreet aan je."