'Veel dode otters rond Zwolle helaas. In een week tijd drie stuks.’ Dat bericht plaatste boswachter Jeroen Bredenbeek op Twitter. Vooral de vindplaatsen zijn volgens hem opvallend.

Er wordt wel vaker een dode otter langs de weg aangetroffen, maar vaak gaat het om plekken vlak bij een brede watergang waar de dieren oversteken, aldus Bredenbeek. ,,Op de plekken waar deze otters zijn gevonden was dat niet het geval, ze zijn gevonden bij smalle watertjes.’’

Bredenbeek benadrukt dat er met de gemeente en het waterschap juist goed wordt samengewerkt om otters, maar ook andere dieren zoals marters en egels, een veilige oversteek te bieden op mogelijke knelpunten. Zo worden er bijvoorbeeld duikers neergelegd en gaas gespannen in en bij watergangen om deze dieren een veilige oversteek te bieden.

,,Daarom is dit ook zo bijzonder. Het gaat juist heel goed met de otter in Noordwest-Overijssel. We dachten dat we alle knelpunten wel zo’n beetje in kaart hebben gebracht. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar drie dode otters in zo’n korte tijd is wel bijzonder.’’

Een verklaring is echter moeilijk te geven. Wel is gebleken dat twee van de drie gevonden otters mannetjes waren. Die zijn nogal ondernemend. ,,Otters zijn vrij territoriaal, zodra er teveel in een gebied zijn, moeten de jonge mannetjes eruit. Die gaan zwerven. Het klinkt cru maar meer dode otters kan ook betekenen dat het goed gaat met de populatie.’’

De wateren van Zwolle vormen een belangrijk kruispunt voor otters die door het land migreren op zoek naar nieuwe woonplekken. zo ontdekte een student aan Hogeschool Van Hall Larenstein onlangs. Belangrijke routes van de otters in de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de weteringen komen in Zwolle bij elkaar. Daar kan de otter ruim voldoende voedsel vinden en in ruige tuinen, bosschages en onder bruggetjes veel rustplekken vinden, blijkt uit het onderzoek.