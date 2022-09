Door een landelijke stakingsdag van het streekvervoer adviseert Keolis reizigers om komende vrijdag niet met de bus te reizen. Ook andere regionale vervoersbedrijven waarschuwen voor vertraging en rituitval.

De staking is bedoeld voor FNV-leden. Daarom zullen sommige bussen wél vertrekken. Welke dat zijn, wordt pas vrijdag duidelijk. 'Zoek alternatief vervoer', luidt het advies van Keolis. De buurt- en belbus en haltetaxi blijft gewoon rijden, verzekert Keolis. Daarnaast verwacht het vervoersbedrijf weinig problemen voor de Blauwnet-treinen.

Ook Arriva waarschuwt dat bussen kunnen uitvallen als gevolg van de staking in het streekvervoer. Maar, zo meldt de vervoerder, de treinen in Achterhoek en Overijssel rijden wel volgens de reguliere dienstregeling.

Connexxion, dat onder andere verantwoordelijk is voor de streeklijnen in Flevoland, laat weten dat de omvang van de hinder nog onduidelijk is. Het bedrijf verwacht dat een groot deel van de dienstregeling intact blijft, aangezien alleen FNV-leden staken.

De aankomende actie is een vervolg op de estafettestakingen die voor de zomer door het hele land gehouden zijn. Medewerkers van de regionale vervoerbedrijven proberen zo een betere cao af te dwingen.

"In alles is te zien dat de directies van de vervoerbedrijven maar één ding voor ogen hebben: bezuinigen'', stelt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. "Personeel lijdt daaronder door slechte arbeidsvoorwaarden en de reiziger door steeds slechter streekvervoer door het schrappen van lijnen.''

Het wegvallen van streekvervoer is volgens de vakbond vooral op het platteland een groeiend probleem. "Verliesgevende lijnen in de buitengebieden worden ingeruild voor de drukbezette lijnen in de Randstad'', verklaart Van der Gaag. "Openbaar vervoer is voor veel mensen een basisbehoefte en het moet daarom niet winst- maar service-gedreven zijn.''