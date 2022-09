De internationale rockmusical Hedwig and the Angry Inch van Sven Ratzke komt naar Nederland. In Zwolle staat het punk- en rockspektakel gepland op vrijdag 14 oktober in Schouwburg Odeon.

Het tragikomische verhaal gaat over Hansel uit Oost-Berlijn. Hij wordt verliefd op een Amerikaanse soldaat. Om met hem te kunnen trouwen en de DDR te ontvluchten, transformeert Hansel in Hedwig. Maar het geluk is van korte duur. Ze ontmoet Tommy Speck, die met hulp van Hedwig een beroemde rockster wordt. Maar Tommy ontdekt pas later dat Hedwig transseksueel is.

Rockende zoektocht

De wrange, komische en rockende zoektocht naar liefde en respect is actueler dan ooit en de keert nu, rechtstreeks vanuit het Renaissance Theater in Berlijn, mét livemuziek terug naar Nederland. Rolling Stone Magazine noemde het 'de beste rockmusical ooit', Bowie en Cher waren grote fans en in de Berlijnse en New Yorkse underground gonst het nog steeds van lovende kritieken.

Herleving

Hedwig and the Angry Inch was in 1998 in New York een off-Broadwayshow van en door John Cameron Mitchell. In Ratzke zag Mitchell de ideale figuur om zijn creatie opnieuw tot leven te wekken, wat in Berlijn gebeurde.

In 2014 stond cultdiva Hedwig, vertolkt door de Duits-Nederlandse zanger en rasentertainer Sven Ratzke, al een week in Amsterdam. In oktober is ze opnieuw te zien in acht Nederlandse theaters, waaronder dus in Odeon.