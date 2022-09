Een brandende vrachtwagen op de A28 bij Elspeet levert deze ochtend veel verkeershinder op. Voor weggebruikers richting Zwolle is daarom een omreisroute ingesteld.

Reizigers tussen Amersfoort en Zwolle zijn het snelst op hun plek van bestemming door via Apeldoorn te rijden (A1, A50), stelt Rijkswaterstaat. De ANWB verwacht dat de weg rond 15.00 uur weer wordt vrijgegeven.

Aanvankelijk werd het verkeer naar het noorden over de vluchtstrook geleid, maar dat leverde een flinke file op. Wie, tegen het advies in, tóch over de A28 rijdt, moest rekening houden met een uur extra reistijd. Inmiddels is de vertraging afgenomen tot ongeveer 30 minuten.

De snelweg richting Amersfoort is inmiddels veel minder druk en daarom is omleiden daar niet meer nodig. Weggebruikers doen zo'n 10 minuten langer over hun reis.