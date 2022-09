Bij een woning aan de Enkstraat in Zwolle is zondagnacht mogelijk brand gesticht. Buren kwamen in actie nadat het vuur op de begane grond van het huis ontstond.

Vlak voor half vier in de nacht werd alarm geslagen in de wijk Assendorp. De brandweer werd ingeschakeld en bestempelde de situatie al snel als 'middelbrand'.

Eenmaal bij de woning bleek dat er iets gebrand had op de begane grond. Buren waren direct in actie gekomen; ze probeerden met een moker de ruit van de voordeur in te slaan om zo de deur te kunnen openen.

Ander raam kapot

Maar het raam in de deur was niet het enige dat was gesneuveld. Ook het raam aan de voorzijde van de woonkamer was kapot. Het is nog onduidelijk hoe dat is gebeurd.

Er was voor de politie genoeg aanleiding om te denken aan brandstichting. Van omstanders zijn gegevens genoteerd en in de omgeving is gezocht naar camera's aan woningen. Later vandaag zal er door de recherche onderzoek worden gedaan.

Ondanks de komst van een ambulance, is uiteindelijk niemand mee gegaan naar het ziekenhuis. De bewoners zijn opgevangen in een hotel.