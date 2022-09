De 62-jarige Zwollenaar Bennie wordt al sinds 1 september vermist. De man is al wel vaker enkele dagen weg geweest, maar hij kwam altijd weer terug bij zijn familie. Nu het langer duurt dan de familie gewend is, is de politie ingeschakeld.

Volgens de politie betreft het dan ook een urgente vermissing. Bennie is te voet weggegaan zonder een telefoon mee te nemen. In de dagen die daar op volgden is hij enkele keren gesignaleerd. De vermiste man is ongeveer 1.80 lang en heeft grijs kort haar. Hij droeg ten tijde van zijn verdwijning een spijkerbroek, een zwart/wit blouse met kleine Harley-motorfietsen als print er op. Hij heeft werkschoenen aan en tattoos op beide armen. Wie Bennie gezien heeft kan de politie bellen via 0900-88 44.