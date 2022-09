Een 26-jarige Zwollenaar heeft flink wat stennis geschopt tijdens het uitgaan in het centrum van Zwolle. Uitbaters van een café schakelden de politie in, waarna de man is aangehouden.

De Zwollenaar zwaaide onder andere met zijn riem, wat zeer bedreigend overkwam. Eerder op de avond had hij zich bij meerdere cafés misdragen. De man was volgens een woordvoerder van de politie dronken: "Eenmaal ter plaatse bij het aanspreken werd de man agressief en werd hij voor de ontstane overlast door zijn gedrag aangehouden. Daarbij verzette hij zich hevig." De man kreeg een 24 uurs verwijderingsbevel wat inhoudt dat hij zich 24 uur niet in het uitgaansgebied mag bevinden. Hierna is hij meegenomen door de drie agenten die hem inrekenden. Zodra de overlastpleger weer aanspreekbaar is, wordt hij gehoord en zal hij een proces-verbaal krijgen.