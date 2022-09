Een overlast gevende man is in de parkeergarage van winkelcentrum Diezerpoort in Zwolle opgepakt nadat hij aan het 'wildpoepen' was.

Agenten spraken de man aan op zijn gedrag, waarna hij een van de agenten beledigde en hem een boek in zijn gezicht smeet. Dit resulteerde in een aanhouding.