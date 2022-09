De politie in Zwolle is op zoek naar een man die in 2019 en 2021 twee jonge vrouwen onzedelijk heeft betast in Zwolle. Met een oproep aan getuigen en de mogelijke verdachte via sociale media hopen ze dat de man zich meldt voordat ze hem herkenbaar in beelden brengen.

De politie komt nu pas met beelden van de verdachte naar buiten omdat deze man eerder nog niet in beeld was. In 2019 en 2021 droeg de man dit opvallende spijkerjack en mogelijk draagt hij dezelfde jas nog steeds. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij verblijft. In de periode dat de vrouwen lastig gevallen werden reisde de man vooral tussen Zwolle en Zwartsluis. Getuigen die de man kennen of weten waar de man woont of gezien is, worden verzocht om contact op te nemen met de politie via 0800-6070 Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle