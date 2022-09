Het vluchtelingenschip dat al een paar weken in de Prinses Margriethaven in Zwolle ligt, verhuist naar Genemuiden. Over drie weken arriveert de boot in de Industriehaven, waarmee de gemeente Zwartewaterland een bijdrage levert aan het ontlasten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De ongeveer 85 bewoners verhuizen mee.

Bijna drie weken terug arriveerde het riviercruiseschip MS Thurgau Saxonia in de Prinses Margriethaven in de Zwolse wijk Holtenbroek. Er was kritiek van enkele omwonden over de komst van de boot, onder meer over de communicatie van de gemeente. "Wij betreuren dat mensen de komst uit de media hebben moeten vernemen", zei burgemeester Peter Snijders onlangs.

Vanaf 30 september kom het vluchtelingenschip - dat beschikbaar is gesteld door de Veiligheidsregio - in Genemuiden te liggen. Het schip krijgt daar tot en met 22 november een ligplaats in de Industriehaven. Met de crisisnoodopvang wil de gemeente Zwartewaterland het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De Rijksoverheid heeft Veiligheidsregio's de opdracht gegeven om crisisnoodopvang aan te bieden en elke gemeente moet een bijdrage leveren.

"Iedereen ziet wat er gebeurt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De nood is hoog. We moeten samen onze schouders onder dit probleem zetten", zegt Eddy Bilder, burgemeester van Zwartewaterland. "Met het oog op de omvang van dit schip, de beschikbaarheid van de ligplaats en de uitgangspunten die de Veiligheidsregio heeft gesteld, is de Industriehaven de meest geschikte plek om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de opvang in onze gemeente."

Met het schip komen ook de ongeveer 85 bewoners mee vanuit Zwolle naar Genemuiden. Deze bewoners zijn al een aantal weken samen. "De asielzoekers die wij tijdelijk opvangen, zijn dus al bekend bij ons", zegt Bilder. "En zij zijn bekend met de huisregels die gelden op en rond de boot. Tot dusver zijn de ervaringen met deze opvang in Zwolle positief."

De Veiligheidsregio IJsselland zorgt voor een locatiemanager, schoonmaak, maaltijden en voor beveiliging op de boot. Voor inwoners is de locatiemanager het eerste aanspreekpunt in het geval van bijvoorbeeld overlast. Op maandag 12 september houdt de gemeente Zwartewaterland tussen 20.00 en 21.30 uur in 't Olde Staduus in Genemuiden een inloopbijeenkomst over de crisisnoodopvang.

Oekraïne

De gemeente Zwartewaterland zorgt op dit moment ook voor noodopvang van inwoners uit Oekraïne. "Op deze locaties in Genemuiden en Hasselt zijn de vluchtelingen door de inzet van de hele samenleving hartelijk ontvangen", zegt Bilder. "We hopen dat ook de asielzoekers tijdens hun korte verblijf in Zwartewaterland kennis kunnen maken met de gastvrijheid van onze inwoners."