Hoe goed scheid jij je afval, en hoe vaak gooi je restafval weg? Dat is vanaf 1 januari 2023 een stuk belangrijker, want dan ga je in Zwolle betalen voor restafval.

Dat Zwollenaren moeten betalen voor restafval, was al even bekend. Eigenlijk zou het plan al in 2022 ingaan, maar dat wordt nu dus 1 januari 2023.

Zwollenaren gooien nu gemiddeld 181 kilo restafval per persoon per jaar weg. Dat moet naar 100 kilo, heeft de gemeente Zwolle als doel. Het landelijke doel is om zelfs 30 kilo restafval per persoon te deponeren. "Gescheiden pmd, gft en papier kan gerecycled worden, terwijl het restafval dat overblijft voor veel geld moet worden verbrand", stelt de gemeente.

De afvalstoffenheffing bestaat in 2023 uit niet één, maar twee delen: een variabel tarief van het restafval en een vast deel voor bijvoorbeeld het pmd, papier, gft en glas. Je betaalt de heffing aan het begin van het jaar. Voor het variabele deel - dus voor je restafval - betaal je alvast een voorschot. Aan het eind van het jaar kun je een deel terugkrijgen, maar misschien moet je ook bijbetalen.

Of je geld terugkrijgt of bijbetaalt, hangt af van hoe vaak je restafval aanbiedt. Dus niet hoeveel kilo je weggooit. Per keer dat je restafval weggooit in een ondergrondse container of een grijze restafvalcontainer wordt geleegd, betaal je een bepaald bedrag. Wat de hoogte wordt van dat bedrag, het voorschot en hoe veel restafval je mag weggooien voordat je moet bijbetalen, is nog niet bekend.

De gemeente meldt op de website dat er geen weegsysteem zit in ondergrondse containers en het ombouwen met een weegsysteem duur is. Daarom wordt er gekeken naar hoe vaak je restafval aanbiedt. Het is dus voordeliger om je restafval steeds op te sparen tot een grote zak, dan steeds kleine beetjes te deponeren. In de meeste Zwolse containers kan tegenwoordig 60 liter restafval. Dat was voorheen 80 liter.

Voor de meeste Zwollenaren is het al mogelijk om afval te scheiden, maar niet voor iedereen. Vooral voor bewoners van flats en smalle straten is dat lastig, omdat er veelal geen ruimte is voor eigen containers. Daarom kregen tienduizend woningen in de binnenstad, Assendorp, Kamperpoort, Diezerpoort en Wipstrik speciale afvalvoorzieningen van de gemeente Zwolle en ROVA, zoals containers voor gft-afval (groente, fruit en tuin) of een eigen gft-emmer.

In het najaar komen er nog 200 gft-containers bij flats in Schelle, Holtenbroek en Diezerpoort en dan zijn de meeste afvalvoorzieningen klaar, meldt de gemeente. Tot het eind van het jaar is ROVA nog bezig met losse adressen in de stad, waar inwoners geen afval kunnen scheiden. Kun je ook geen pmd, gft of papier scheiden? Dan kun je tot en met 25 september een formulier invullen om je hiervoor aan te melden.