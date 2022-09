Arie Slob gaat zich inzetten voor Regio Zwolle. De oud-minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media fungeert sinds deze maand als verbinder en boegbeeld van de netwerkorganisatie. In deze rol zal Slob in Brussel en Den Haag om aandacht gaan vragen voor de uitdagingen waar de regio voor staat.

"Arie Slob woont in deze regio en kent de wegen in Den Haag en Brussel. Hij is de uitgelezen persoon om daar op de juiste plekken aandacht voor te vragen", zegt Peter Snijders, die blij is met de komst van Slob. Snijders is naast burgemeester van Zwolle ook voorzitter van Regio Zwolle, een netwerkorganisatie van 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen.

Vierde economische regio

Volgens Snijders is Regio Zwolle namelijk hard op weg om de vierde economische regio van Nederland te worden. De groei die de regio doormaakt brengt echter ook uitdagingen met zich mee, onder andere op het gebied van woningbouw, klimaat en bereikbaarheid.

Slob gaat zich daarnaast ook inzetten om de samenwerking in de regio te versterken, meldt Snijders. "Hij gaat ons ondersteunen bij het opstellen van een samenwerkingsagenda voor de komende jaren. Deze moet ervoor zorgen dat het voor onze inwoners ook in de toekomst fijn wonen en werken is."

Ondernemingszin

Slob, die woont in Zwolle en in het verleden ook raadslid was in deze Hanzestad, kijkt er naar uit om zich te gaan inzetten voor 'zijn' regio. "Ik zie hier veel ondernemingszin. Mensen zijn nuchter en steken de handen uit de mouwen. Partijen zijn bereid de handen ineen te slaan en elkaar wat te gunnen", aldus Slob.

"Dat is belangrijk, want de grote vraagstukken waar de regio voor staat, kan niemand in zijn eentje oplossen. Ik zie mooie kansen om deze samenwerking verder te versterken en Regio Zwolle ook in Den Haag en Brussel nog sterker op de kaart te zetten", aldus de oud-minister.