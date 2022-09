Hutje mutje stilstaan in de stationstunnel in Zwolle. Het is voor velen dagelijkse kost. Zeker in september en oktober is het druk. Té druk volgens ProRail en de NS. En daar willen ze iets aan doen.

Veel studenten reizen met de trein naar Zwolle. Dat resulteert erin dat vooral na aankomst van de treinen van 08.15 en 08.45 uur de tunnel vier minuten lang compleet vol staat. Reizigers staan vast in een wachtrij die loopt van de trap tot aan de poortjes. Om de drukte de baas te kunnen, wordt vooral gesproken over spreiding van de reizigers. ProRail en de NS zijn in gesprek met de Zwolse scholen om te kijken of de lesroosters beter afgestemd kunnen worden op het openbaar vervoer, meldt ProRail op haar website. Dit moet er dan voor zorgen dat niet alle studenten in één keer die tunnel inkomen 's ochtends. Om dit extra te stimuleren krijgen studenten die een trein eerder nemen een gratis kopje koffie. Deze maatregelen op korte termijn doen ProRail en de NS samen met studenten van de Landstede mbo-opleiding Veilig & Beschermd. Naast de spreiding gaan ze de poortjes zo aanpassen dat de inkomende reizigers aan de zuidzijde hun eigen poortjes hebben. Zo moet de doorstroom verbeteren en worden de overige poortjes minder belast. Om dit in goede banen te leiden zijn er hosts die de weg wijzen naar de goede poortjes. Samen met de gemeente Zwolle kijken ProRail en de NS naar wat er op de lange termijn nog kan gebeuren om de drukte te kunnen beheersen. Het zou hierbij bijvoorbeeld kunnen gaan om het verplaatsen van poortjes of een aanpassing in de dienstregeling. "Daarnaast onderzoeken de betrokken organisaties nieuwe betaalmethoden voor het openbaar vervoer. Daarmee zou in- en uitchecken sneller kunnen gaan en dus de doorstroom op het station verbeteren", concludeert ProRail.