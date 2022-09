Basisschool De Vlieger 1 in de wijk Westenholte in Zwolle heeft een nieuwe naam: WestWijs. De naam is een combinatie van de lokale ligging in Westenholte en onderwijs.Elisabeth van Horen - Lemm 05-09-2

De naam WestWijs werd afgelopen week feestelijk onthuld op de basisschool door de dochter van de ouder die de naam heeft bedacht. Leerlingen, ouders en buurtbewoners mochten meedenken over een nieuwe naam. Uit die inzendingen is de nieuwe naam gekozen. De nieuwe naam van De Vlieger 1 aan de Papaverweg is de start van het 'ontvliegeren' van De Vlieger 1, De Vlieger 2 en De Vlieger 3 in de wijken Stadshagen en Westenholte. In schooljaar 2022-2023 krijgen de drie scholen, die allemaal onderdeel zijn van Catent, de ruimte om zich op hun eigen manier te profileren. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle