De politie is op zoek naar een jonge man die ervan verdacht wordt een kind ongewenst vast gepakt te hebben in Zwolle. Het incident gebeurde vlakbij een kinderdagverblijf.

De onaangename ontmoeting vond plaats op zaterdag 20 augustus rond 15.30 uur bij een bruggetje in het gebied tussen kinderboerderij Wezenland en kinderdagverblijf Nooterhof.

Daar heeft een jonge man het kind vastgepakt. Tot op heden heeft de politie nog steeds geen idee wie de man is en roept getuigen op zich te melden. In het gebied waar het voetpad ligt en waar het bruggetje onderdeel van is, wordt veel gewandeld en hardgelopen.

De man waarom het gaat, droeg die dag een oranje shirt, korte broek en donkere schoenen. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur. De verdachte ging ervandoor op een donkere herenfiets richting het kinderdagverblijf.

Wie iets gezien heeft of denkt te weten wie de man is, wordt verzocht zich te melden via telefoonnummer 0900-6070.