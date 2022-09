Reizigers in Zwolle kunnen sinds donderdag in alle bussen van de Zwolse Stadsdienst RRReis in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard - ook op hun mobiel.

Na een succesvolle start in achttien bussen eerder dit jaar, is de nieuwe betaalvorm naast de ov-chipkaart nu beschikbaar in 73 bussen die door Zwolle rijden. Die bussen zijn voorzien van OVpay logo's.

Reizigers met een overstap buiten de stadsgrens van Zwolle wordt geadviseerd met hun ov-chipkaart te reizen.

Het OV-betalen gaat de komende jaren veranderen, aldus RRReis. De ov-chipkaart krijgt een opvolger en er komen nieuwe betaalvormen bij. De reiziger kan straks zelf bepalen hoe hij of zij betaalt. Reizen met het openbaar vervoer wordt daardoor 'steeds slimmer en steeds makkelijker'. Deze nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke ov-bedrijven en Translink landelijk ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay.

In- en uitchecken met een betaalpas of creditcard is een van die nieuwe betaalvormen. Reizigers kunnen sinds 1 september bij RRReis in alle bussen van de Zwolse Stadsdienst in- en uitchecken met diverse contactloze betaalpassen en creditcards. Meer informatie over de mogelijkheden en de gang van zaken via de website.