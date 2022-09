Stagiaires zijn voorlopig niet meer welkom bij RTV Focus. ​Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven meldt dat de lokale omroep dit heeft besloten en dat 'in overleg de erkenning voor leerbedrijf is beëindigd'. RTV Focus kwam na meldingen over een onveilige werksituatie onder vuur te liggen: Zwolse mbo-scholen wilden al niet meer samenwerken.

Een deel van de oud-stagiairs van RTV Focus heeft vorige maand aan het einde van het schooljaar een brief gestuurd naar Landstede, Deltion en Cibap om hun beklag te doen over hun werksituatie. Ze maken melding over kleinerende opmerkingen en geschreeuw door begeleiders in hun richting.

Tegenover RTV Oost vertelden enkele oud-stagiaires zich onheus bejegend hebben gevoeld door RTV Focus-leidinggevende Paul Oosterbaan. Tegen een toen zeventienjarige studente zou hij hebben gezegd dat de kijkcijfers omhoog zouden schieten 'als zij het nieuws zou presenteren met haar tieten eruit'.

De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in Zwolle hebben na de brief besloten om per direct geen studenten meer stage te laten lopen bij de lokale omroep. Over scholen in andere regio's kwam geen duidelijkheid, maar RTV Focus heeft nu zelf aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven laten weten helemaal geen stages voor mbo'ers aan te willen bieden. Bij RTV Focus liepen in de praktijk alleen mbo'ers - en geen hbo'ers - stage.

'SBB heeft in overleg met RTV Focus de erkenning om een leerbedrijf te zijn beëindigd', meldt woordvoerder Sander van Dam. 'SBB gaat een overleg organiseren tussen RTV Focus en de betrokken scholen om meer helderheid te creëren over de ontstane situatie. Op basis hiervan bekijken we gezamenlijk of en op welke manier RTV Focus mogelijk in de toekomst een veilige leeromgeving voor studenten kan en wil bieden.'

De Zwolse mbo-scholen Cibap, Landstede en Deltion hadden al laten weten, te twijfelen of ze ook in de toekomst stagiaires bij RTV Focus toe willen laten. "Ik vind het verschrikkelijk", vertelde Deltion-directeur Jan-Ernst van Driel. "Op een stageplek moet juist ruimte zijn om te leren en fouten te kunnen maken. We spreken na de vakantie weer met studenten om te kijken wat ze nodig hebben om alles een plekje te kunnen geven."

Oosterbaan en Christine Spinder, als leidinggevenden al jarenlang de kartrekkers van RTV Focus, hebben de afgelopen tijd aangegeven niet te willen reageren en reageren ook vandaag niet op appjes en belletjes.