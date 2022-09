Het WheelchairSkillsTeam (WST) verzorgt tot half oktober in gymzaal Het Anker in Zwolle rolstoelvaardigheidstrainingen voor volwassenen.

Gespecialiseerde ervaringsdeskundigen van WST zorgen voor ondersteuning. De rolstoelvaardigheidstraining bestaat uit vier lessen van twee uur. De eerste lessen vonden en vinden binnen in een gymzaal plaats, daarna verplaatst de groep zich naar buiten. In bijvoorbeeld een winkelcentrum of parkje worden de geleerde vaardigheden tijdens de laatste twee lessen 'in het echt' toegepast.

De eerste training in Zwolle vond woensdag al plaats, de vervolglessen zijn op 14 september, 28 september en 12 oktober. De lessen zijn van 14.30 tot 16.30 uur, in gymzaal Het Anker aan de Voorsterweg in Zwolle.