In navolging van de landelijke NS-stakingen gaat het streekvervoer in de regio op 6, 8 en 9 september plat. De staking is onderdeel van een landelijke estafettestaking die op 6 september in Flevoland begint.

Vervolgens wordt op 8 september het streekvervoer in Gelderland platgelegd. Op 9 september rijdt het streekvervoer in Overijssel niet. Het personeel van de streekvervoerders willen een betere cao. Daardoor moet het aantrekkelijker worden om bij het streekvervoer te gaan werken. Op dit moment is er veel verloop van personeel. Dat leidt tot hoog ziekteverzuim en oplopende werkdruk. In Gelderland en Flevoland is vervoerder Arriva voornamelijk actief, in Overijssel Keolis. Die beheert onder andere de spoorlijnen tussen Enschede, Zutphen, Zwolle, Emmen onder de naam Blauwnet. De acties zijn volgens de vakbond FNV noodzakelijk omdat naast de in hun ogen slechte cao ook de verschraling van het streekvervoer moet worden aangepakt. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: "De afgelopen jaren is door corona, personeelstekort en de jaarlijkse reguliere afschaling naar schatting 30 procent van de ritten verdwenen. In alles is te zien dat de directies van de vervoersbedrijven maar één ding voor ogen hebben: bezuinigen. Personeel lijdt daaronder door slechte arbeidsvoorwaarden. De reiziger door steeds slechter streekvervoer door het schrappen van lijnen." Op vrijdag 16 september wordt de estafettestaking afgesloten met een landelijke staking. In het streekvervoer werken landelijk in totaal dertienduizend mensen. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle