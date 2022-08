Het personeel van de NS staakt vandaag voor de vijfde en voorlopig laatste keer en dat is te merken op het spoor in Oost-Nederland. Behalve in het oosten wordt ook in de regio Zuid-Nederland gestaakt. De treinen van regionale vervoerders blijven wel gewoon rijden.

De NS laat de treinen rijden tot aan de stations die grenzen aan het stakingsgebied. Zo rijden de treinen tot aan Rotterdam Centraal, Dordrecht, Utrecht Centraal, Geldermalsen, Ede-Wageningen, Amersfoort en Zwolle en keren daarna om. De NS adviseert reizigers om rekening te houden met een langere reistijd en vaker overstappen. Om toch op stations als Zwolle, Apeldoorn en Deventer te komen moet worden uitgeweken naar regionale vervoerders, als die mogelijkheid er is.