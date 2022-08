Berkum is op dinsdag 6 september het domein van hardlopers. In de Zwolse wijk vindt dan de dertigste editie van de Salverda Berkumloop plaats. Vanwege de hardloopwedstrijd worden er enkele wegen in Berkum afgesloten voor verkeer.

Zo kunnen weggebruikers op dinsdag 6 september tijdelijk geen gebruikmaken van de Campherbeeklaan, Tussen de Verlaten, Kuyerhuislaan en de Herfterlaan. Deze wegen worden vanaf 18.00 uur afgesloten voor verkeer, omdat ze deel uitmaken van het parcours. Wijkcentrum De Weijenbelt - gelegen aan de Campherbeeklaan - fungeert tijdens de hardloopwedstrijd als start- en finishlocatie. Vanaf daar lopen deelnemers via de Van Leeuwenhoek naar de Vechtdijk, waarna zij hun route vervolgen over Tussen de Verlaten en de Kuyerhuislaan. De Berkumloop gaat om 19.00 uur van start en deelnemers leggen een afstand van 5 of 10 kilometer af. De laatste deelnemers komen naar verwachting rond 22.00 uur binnen en de wegafsluiting geldt dan ook tot uiterlijk 23.00 uur, zo laat de gemeente Zwolle weten. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle