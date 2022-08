In hun zoektocht naar een alternatief reisplan vanwege de grote staking bij de spoorwegen plaatsten veel mensen een oproep op sociale media om te smeken om een lift. ,,Ik moet Midden-Nederland voorbij zien te komen.”

Sjoucke Hooghiem was tot vanavond naarstig op zoek naar een lift van Eindhoven naar Zwolle. Van daaruit dacht hij zijn reis naar Heerenveen en uiteindelijk Vlieland wel voort te kunnen zetten met een sprinter van de NS, want 's middags stonden die nog gewoon in de dienstregeling. Maar in de loop van de avond blijkt dat ook de deze stoptreinen toch niet zullen rijden.

"Dan houdt het op", verzucht hij. "Ik zou voor het eerst als vrijwilliger gaan werken op het festival Into the Great Wide Open. Ik moet bij mijn ouders mijn kampeerspullen ophalen in Heerenveen en wil daarna door naar Vlieland", zegt Hooghiem (46). "En ik heb geen auto, dus als het nu niet lukt, moet ik wachten tot woensdag en het dan nog een keer proberen. Ik móet Midden-Nederland voorbij. Daarna lukt het wel, dacht ik. Dat klinkt alsof het oorlog is of zo."

Eerste dag

Romy ten Velde uit Enschede zou morgen aan een nieuwe opleiding beginnen in Deventer, maar door de treinstaking weet ze niet of dat gaat lukken. "Vier jaar in Zwolle gestudeerd. Morgen eerste dag van de nieuwe opleiding in Deventer, geen trein", schrijft ze op Twitter.