Een touringcarchauffeur is in Zwolle mishandeld nadat hij een onbekende man in zijn bus aantrof. Volgens de politie was de man vermoedelijk op dievenpad aan de Hanzelaan. De chauffeur wist de man vast te houden in de bus.

De man wilde gisteren vluchten, maar werd tegengehouden door de chauffeur. Vervolgens is de chauffeur aangevallen. De actie zorgde er niet voor dat de man kon ontsnappen. Integendeel. De chauffeur wist de deur van de touringcar snel op slot te doen, zodat de man opgesloten zat. Agenten hebben vervolgens de verdachte overgenomen en ingesloten. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle