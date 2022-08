Het waterschap Drents Overijssels Delta heeft het maaien van de watergangen in stedelijk gebied voorlopig uitgesteld. Het maaien van bermen langs sloten en van de bodem met een maaiboot kan leiden tot het sterven van vissen.

De maaiboot komt meestal rond deze tijd in actie om het overschot aan groen aan de oevers en op de bodem weg te halen, maar het waterschap met Zwolle en Deventer als grote steden binnen het verzorgingsgebied heeft het maaien vanwege de warmte en de droogte tot nader order uitgesteld, zo maakte het vandaag bekend. Wanneer er wel weer gemaaid kan worden, hangt af van het weer.

Ook de andere waterschappen laten weten dat zij minder maaien, deels om vissterfte te voorkomen, deels omdat het gewoon een stuk lastiger is om te maaien. "Je kunt met de lage waterstanden simpelweg ook niet meer overal bij met de maaiboot", zegt Henk van de Kamp van waterschap Vallei & Veluwe (regio Apeldoorn). "Er zal eerst weer een enorm pak regen moeten vallen om weer normaal te kunnen maaien."

Volgens Vanya Ginsel van Rijn en IJssel (Zutphen en omstreken) is het niet alleen zo dat een boot bij deze lage waterstanden bij het maaien vissen fysiek 'kapot' vaart. "We maaien in de zomermaanden altijd al minder omdat je daarbij het slib op de bodem omwoelt. Dat levert extra voedingsstoffen op voor planten, waardoor zuurstof schaars wordt voor vissen."

Een visclub in Alblasserdam hekelde gisteren het maaibeleid van het waterschap Rivierenland. Daar wordt wel gemaaid en dat zou volgens de hobbyvissers tot honderden dode vissen hebben geleid.

In Deventer stierven in het voorjaar juist duizenden vissen door een zuurstoftekort door overvloedige regenval.