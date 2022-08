De politie heeft er in Zwolle een vies klusje erop zitten. Buurtbewoners klaagden over ondraaglijke stank, die wat hen betreft het meest deed denken aan een 'lijkenlucht'. Maar wat de agenten vonden, was toch echt wat anders.

Officier van Dienst Mark Hulleman had er zaterdag een redelijk rustige dienst opzitten, totdat hij toch op pad moest. "De enige melding waar mijn komst gewenst was, betrof een mogelijke lijkvinding. Buurtbewoners hadden geklaagd over sterke stankoverlast, die leek op een 'lijkenlucht'. Ook de collega's beschreven de geur die zij roken als zodanig", meldt Hulleman op Twitter. Hij ging zijn neus achterna. "Door op de geur af te gaan werd de woning gevonden waar de stank vandaan kwam en de oorzaak ontdekt." Soms zijn dingen niet te verklaren: "Buiten stond (al ruim een week) een niet aangesloten vriezer, vol met inmiddels bedorven en rottend vlees...", aldus de officier van dienst. De foto bij zijn bericht spreekt voor zich. "Omdat de stank voor de omwonenden niet te harden was, hebben we contact gelegd met de woningbouwvereniging, die een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf heeft ingeschakeld om de vriezer met inhoud af te voeren en daar schoon te maken", besluit Hulleman. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle