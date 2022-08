Mieke Uiterwijk-van Breukelen uit Zwolle heeft vandaag de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Zij kreeg de onderscheiding van burgemeester Peter Snijders van Zwolle wegens haar jarenlange vrijwilligerswerk voor met name de Zonnebloem.

Uiterwijk ontving de onderscheiding ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Zonnebloem in Zwolle. Ze heeft de zorg voor anderen hoog in het vaandel staan. Uiterwijk maakte zich bijvoorbeeld sterk voor de realisatie van aqua-dementielessen. Uit onderzoek blijkt dat deze zwemlessen de motoriek en het welbevinden van dementerende ouderen verbeteren.

Al ruim dertig jaar doet Uiterwijk vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, de vereniging die mensen met een lichamelijke beperking die in een isolement dreigen te komen helpt. Ze was voorzitter van de afdeling Zwolle-Zuid en lid van het regiobestuur. Sinds 2017 is ze voorzitter van Zonnebloem Zwolle-Zuid en Assendorp, in het fusieproces van de twee afdelingen had ze een belangrijke rol.