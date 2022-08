Enkele agenten van de politie in Zwolle zijn van alle markten thuis. Dat bewezen ze op de Nieuwe Veerallee toen daar een dame op leeftijd op vrijdagavond met autopech was gestrand.

Een lekke band was het euvel en omdat 'oma' geen mobiele telefoon had en daardoor geen hulp in kon schakelen, waren haar kleinkinderen in tranen. Een voorbij rijende automobilist bracht de oplossing door een krik af te staan, waarmee de agenten het wiel verwisselden.