Een medewerker van GGD IJsselland heeft per ongeluk een mail met persoonsgegevens naar iemand buiten de organisatie gestuurd. Het gaat om een namenlijst van148 personen die de GGD uit wilde nodigen voor de apenpokkenvaccinatie.

Een menselijke fout. Zo omschrijft Anousha Knoef, manager GGD IJsselland, het gevoelige incident. Een medewerker wilde de lijst met gegevens mailen naar een collega intern, maar heeft per ongeluk iemand buiten de organisatie gemaild.

Op de lijst stonden mensen die de GGD IJsselland wilde uitnodigen voor een monkeypox-vaccinatie. Het gaat om de persoonsgegevens voor- en achternaam, geboortedatum, mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

Knoef geeft aan dat voordat een mail met persoonsgegevens verstuurd wordt, het mailadres altijd goed wordt gecheckt, maar dit keer ging dat dus fout.

"We hebben de persoon waar de mail met bijlage per ongeluk naar gemaild is direct gebeld en verzocht de mail en de lijst in de bijlage direct en volledig te vernietigen. De ontvanger heeft toegezegd dit te doen. We kunnen natuurlijk niet helemaal zeker weten dat deze persoon dat ook echt heeft gedaan."

GGD IJsselland heeft inmiddels bijna alle betrokkenen geïnformeerd over het incident. Ze hebben een beveiligde mail ontvangen met daarin een brief met uitleg wat er is gebeurd, om welke gegevens het gaat en welke maatregelen de GGD genomen heeft. In de brief werd ook excuses aangeboden.

Knoef laat weten dat GGD IJsselland het incident enorm betreurt, omdat het om privacygevoelige gegevens gaat. "We hebben een melding van dit datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast hebben we uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren, want we vinden het ontzettend belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige gegevens waar we mee werken."

Zo worden privacy gevoelige bestanden versleuteld met een wachtwoord, is automatische e-mailadres aanvulling uitgezet en worden e-mails met privacy gevoelige informatie veilig verzonden (via Zorgmail) als medewerkers buiten de organisatie mailen. Knoef benadrukt nogmaals dat het om een menselijke fout ging. GGD IJsselland kijkt of ze technisch verbeterpunten kan toepassen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.