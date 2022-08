De brandweer is eind van de middag opnieuw uitgerukt voor een bermbrand langs de A28 tussen Harderwijk en Elspeet. Dit veroorzaakte een flinke file. De brand is inmiddels onder controle en de weg is weer vrijgegeven.

Beide rijstroken van Amersfoort richting Zwolle waren een lange tijd afgesloten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Dit veroorzaakt een flinke file. Het verkeer moest rekening houden met een uur vertraging. Het is de vierde keer in twee dagen tijd dat rijstroken zijn afgesloten vanwege een bermbrand tussen Harderwijk en Nunspeet. De laatste keer was vanmorgen rond 8.00 uur. Gistermiddag begon rond half drie een bermbrand op dat traject waardoor de snelweg tot half vijf in beide richtingen werd afgesloten tussen Harderwijk en Nunspeet. Die brand leek onder controle, tot brandweerkorpsen uit de wijde omgeving een paar uur later werden opgeroepen voor twee zeer grote bermbranden op hetzelfde traject langs de A28: één bij Harderwijk en één bij Hulshorst.