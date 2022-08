De dahliatuinen van Dahliavereniging Rondom de Peperbus staan in volle bloei. Zaterdag 3 september kunnen bezoekers tijdens de Open Dag tussen 10.00 en 15.00 uur een kijkje nemen bij de tuinen aan de Ruusbroecstraat en Park de Wezenlanden. Naast de verkoop van dahlia's en bloemstukken, worden er rondleidingen gegeven.

Bijvoorbeeld mensen die dahlia's in eigen tuin hebben en graag meer willen weten over de teelt, of liefhebbers die overwegen om lid te worden van de vereniging, zijn welkom. Verenigingsleden geven tekst en uitleg in de tuinen.

Dahliavereniging Rondom de Peperbus heeft twee tuinen in Zwolle: bij park de Wezenlanden, naast de kinderboerderij, en aan de Ruusbroecstraat tegenover de brandweer. Naast de verenigingsbedden waar dahlia's gekweekt worden voor boeketten die naar diverse zorginstellingen in Zwolle worden gebracht, hebben alle leden ook een eigen 'bed' waar zij hun eigen bloemen verzorgen. Meer informatie op de website van de vereniging.