Stadkamer Centrum is komende maand het decor voor een informatieavond over een leesclub moderne literatuur. Voor wie wil weten of een leesclub iets voor voor hem of haar is, kan naar de informatiebijeenkomst van Senia komen. "Samen over boeken praten is namelijk leuk én verrijkend."

Senia organiseert in heel Nederland leesclubs literatuur (ook Engels, Frans en Duits), biografieën, poëzie, filosofie, natuur en (kunst)geschiedenis. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Aanmelding is gewenst in verband met het maximum aantal beschikbare plaatsen. Dit kan via het e-mailadres wilhelmien.kalter@senia.nl. De informatiebijeenkomst is op dinsdagmiddag 13 september, om 14.00 uur in de bibliotheek aan de Zevenalleetjes. Meer informatie over de werkwijze van Senia is te vinden op de website senia.nl.