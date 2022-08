Een autobrand en een ongeluk op de A28 zorgen voor fikse vertragingen en filevorming tussen Nunspeet en Meppel. Bovendien zijn tussen de afritten Zwolle-Zuid en Nieuwleusen twee rijstroken afgesloten.

De vertraging voor het verkeer op dat laatste stuk bedroeg rond half zes meer dan een uur. Er stond op dat moment een file van 8 kilometer.

Verkeer dat over de A28 via Zwolle naar Leeuwarden en Groningen wil rijden, wordt geadviseerd om via Emmeloord (A50, A6, A7) om te rijden.

Omleiding

Een autobrand veroorzaakte op hetzelfde moment tussen de afritten Epe en Wezep een file van 6 kilometer, de vertraging daar bedroeg daar meer dan een half uur.

Het verkeer op de A28 tussen Harderwijk en Meppel, wordt de hele middag al geteisterd door files en afgesloten rijstroken. Tussen Harderwijk en Nunspeet werd de A28 tijdens een bermbrand in beide richtingen tijdelijk volledig afgesloten.